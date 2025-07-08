 
Air Jordan 3 Retro 复刻女子运动鞋 - 水洗珊瑚红/帆白/健身红

Air Jordan 3 Retro

复刻女子运动鞋

10% 折让

Air Jordan 3 Retro 复刻女子运动鞋采用柔和色调，点缀醒目亮色，以可爱迷人的设计焕新演绎经典 AJ3 鞋款。华美磨面皮革结合顺滑全粒面皮革，缔造出众质感；精致吊坠装饰则为鞋款锦上添花。


  • 显示颜色： 水洗珊瑚红/帆白/健身红
  • 款式： HJ0178-600

Air Jordan 3 Retro

10% 折让

Air Jordan 3 Retro 复刻女子运动鞋采用柔和色调，点缀醒目亮色，以可爱迷人的设计焕新演绎经典 AJ3 鞋款。华美磨面皮革结合顺滑全粒面皮革，缔造出众质感；精致吊坠装饰则为鞋款锦上添花。

其他细节

  • 天然皮革鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
  • Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供出众支撑效果
  • 泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 水洗珊瑚红/帆白/健身红
  • 款式： HJ0178-600

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。