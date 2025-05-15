Air Jordan 3 Retro
复刻女子运动鞋
¥1,499
Air Jordan 3 Retro 复刻女子运动鞋采用柔和色调，点缀醒目亮色，以可爱迷人的设计焕新演绎经典 AJ3 鞋款。华美磨面皮革结合顺滑全粒面皮革，缔造出众质感；精致吊坠装饰则为鞋款锦上添花。
- 显示颜色： 水洗珊瑚红/帆白/健身红
- 款式： HJ0178-600
Air Jordan 3 Retro
¥1,499
Air Jordan 3 Retro 复刻女子运动鞋采用柔和色调，点缀醒目亮色，以可爱迷人的设计焕新演绎经典 AJ3 鞋款。华美磨面皮革结合顺滑全粒面皮革，缔造出众质感；精致吊坠装饰则为鞋款锦上添花。
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供出众支撑效果
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 显示颜色： 水洗珊瑚红/帆白/健身红
- 款式： HJ0178-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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