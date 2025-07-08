 
Air Jordan 3 Retro "Lucky Shorts" 复刻男子运动鞋复古缓震 - 山峰白/传奇蓝/尘光子色/氢蓝

Air Jordan 3 Retro "Lucky Shorts"

复刻男子运动鞋复古缓震

10% 折让

Air Jordan 3 Retro "Lucky Shorts" 复刻男子运动鞋携经典设计和高雅格调强势回归，彰显简约出众风范。优质皮革材质，结合鞋底可视 Nike Air，缔造非凡舒适脚感，是日常经典之选。


  • 显示颜色： 山峰白/传奇蓝/尘光子色/氢蓝
  • 款式： CT8532-101

Air Jordan 3 Retro "Lucky Shorts"

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Air Jordan 3 Retro "Lucky Shorts" 复刻男子运动鞋携经典设计和高雅格调强势回归，彰显简约出众风范。优质皮革材质，结合鞋底可视 Nike Air，缔造非凡舒适脚感，是日常经典之选。

其他细节

  • 皮革鞋面，带来出众耐穿性和支撑感
  • 泡绵中底在后跟和前足部位加入 Nike Air 缓震配置，铸就适合街头的缓震体验
  • 橡胶外底经久耐穿，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 山峰白/传奇蓝/尘光子色/氢蓝
  • 款式： CT8532-101

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