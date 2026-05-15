穿上 AJ3，型动街头。经典版型的 Air Jordan 3 Retro OG "Brasil" 复刻男子运动鞋灵感源自巴西国家足球队的客场球衣，采用皮革材料，并搭配耐穿覆面。鞋款采用经典的黄绿配色，搭配外底绿色品牌标志和黄色中底，鞋领处点缀一抹粉色，注入活力四射的气息。彰显致胜风范。

穿上 AJ3，型动街头。经典版型的 Air Jordan 3 Retro OG "Brasil" 复刻男子运动鞋灵感源自巴西国家足球队的客场球衣，采用皮革材料，并搭配耐穿覆面。鞋款采用经典的黄绿配色，搭配外底绿色品牌标志和黄色中底，鞋领处点缀一抹粉色，注入活力四射的气息。彰显致胜风范。

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