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Air Jordan 3 Retro "Sail and Jade Aura" 复刻男子运动鞋 - 帆白/浅蓝灰/胭脂红/浅玉蓝灰

Air Jordan 3 Retro "Sail and Jade Aura"

复刻男子运动鞋

¥1,599

Air Jordan 3 Retro "Sail and Jade Aura" 复刻男子运动鞋带来如春日花束般的清新感。利落的帆白皮革，结合浅玉蓝灰细节点缀在鞋面上。后跟标志和外底上的粉色元素令整体造型融为一体，覆面绣有爆裂纹，打造精致的点睛之笔。


  • 显示颜色： 帆白/浅蓝灰/胭脂红/浅玉蓝灰
  • 款式： IF4396-100

Air Jordan 3 Retro "Sail and Jade Aura"

¥1,599

Air Jordan 3 Retro "Sail and Jade Aura" 复刻男子运动鞋带来如春日花束般的清新感。利落的帆白皮革，结合浅玉蓝灰细节点缀在鞋面上。后跟标志和外底上的粉色元素令整体造型融为一体，覆面绣有爆裂纹，打造精致的点睛之笔。

其他细节

  • 皮革和合成材质组合设计，带来出众耐穿性和支撑感
  • 泡棉中底结合后跟和前足部位 Air 缓震技术，铸就适合街头漫步的缓震体验
  • 橡胶外底经久耐穿，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 帆白/浅蓝灰/胭脂红/浅玉蓝灰
  • 款式： IF4396-100

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