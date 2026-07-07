Air Jordan 3 Retro "Sail and Jade Aura" 复刻男子运动鞋带来如春日花束般的清新感。利落的帆白皮革，结合浅玉蓝灰细节点缀在鞋面上。后跟标志和外底上的粉色元素令整体造型融为一体，覆面绣有爆裂纹，打造精致的点睛之笔。

Air Jordan 3 Retro "Sail and Jade Aura" 复刻男子运动鞋带来如春日花束般的清新感。利落的帆白皮革，结合浅玉蓝灰细节点缀在鞋面上。后跟标志和外底上的粉色元素令整体造型融为一体，覆面绣有爆裂纹，打造精致的点睛之笔。

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