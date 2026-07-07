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Air Jordan 3 Retro "Sail and Jade Aura"
复刻男子运动鞋
¥1,599
Air Jordan 3 Retro "Sail and Jade Aura" 复刻男子运动鞋带来如春日花束般的清新感。利落的帆白皮革，结合浅玉蓝灰细节点缀在鞋面上。后跟标志和外底上的粉色元素令整体造型融为一体，覆面绣有爆裂纹，打造精致的点睛之笔。
- 显示颜色： 帆白/浅蓝灰/胭脂红/浅玉蓝灰
- 款式： IF4396-100
Air Jordan 3 Retro "Sail and Jade Aura"
¥1,599
Air Jordan 3 Retro "Sail and Jade Aura" 复刻男子运动鞋带来如春日花束般的清新感。利落的帆白皮革，结合浅玉蓝灰细节点缀在鞋面上。后跟标志和外底上的粉色元素令整体造型融为一体，覆面绣有爆裂纹，打造精致的点睛之笔。
其他细节
- 皮革和合成材质组合设计，带来出众耐穿性和支撑感
- 泡棉中底结合后跟和前足部位 Air 缓震技术，铸就适合街头漫步的缓震体验
- 橡胶外底经久耐穿，铸就强劲抓地力
产品细节
- 显示颜色： 帆白/浅蓝灰/胭脂红/浅玉蓝灰
- 款式： IF4396-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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