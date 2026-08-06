Air Jordan XXXIV Low PF 男子篮球鞋精简设计元素，专注激光细节，打造轻盈简约风格。采用与同系列 34 鞋款相同的造型和特色，同时增添些许调整。低鞋口、合成革鞋头（代替网眼布）以及升级版后跟覆面材料设计，打造轻薄利落鞋款。出众耐穿橡胶外底，造就可驾驭户外球场的理想穿着体验。

由模压 TPU 制成的立体 Eclipse 外底，为侧向运动提供出众稳定性和支撑力。帮助减轻鞋身整体重量。镂空设计令内部的 Zoom Air 缓震配置清晰可见。

Air Jordan XXXIV Low PF 男子篮球鞋精简设计元素，专注激光细节，打造轻盈简约风格。采用与同系列 34 鞋款相同的造型和特色，同时增添些许调整。低鞋口、合成革鞋头（代替网眼布）以及升级版后跟覆面材料设计，打造轻薄利落鞋款。出众耐穿橡胶外底，造就可驾驭户外球场的理想穿着体验。

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