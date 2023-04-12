跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Air Jordan XXXIV Low PF

      男子篮球鞋

      ¥1,399

      Air Jordan XXXIV Low PF 男子篮球鞋精简设计元素，专注激光细节，打造轻盈简约风格。采用与同系列 34 鞋款相同的造型和特色，同时增添些许调整。低鞋口、合成革鞋头（代替网眼布）以及升级版后跟覆面材料设计，打造轻薄利落鞋款。出众耐穿橡胶外底，造就可驾驭户外球场的理想穿着体验。

      • 显示颜色： 白色/白金色/荧光黄/金属银
      • 款式： CU3475-100

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。