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Air Jordan XXXIV Low PF
男子篮球鞋
¥1,399
售罄：
此配色当前无货
Air Jordan XXXIV Low PF 男子篮球鞋精简设计元素，专注激光细节，打造轻盈简约风格。采用与同系列 34 鞋款相同的造型和特色，同时增添些许调整。低鞋口、合成革鞋头（代替网眼布）以及升级版后跟覆面材料设计，打造轻薄利落鞋款。出众耐穿橡胶外底，造就可驾驭户外球场的理想穿着体验。
- 显示颜色： 白色/白金色/荧光黄/金属银
- 款式： CU3475-100
Air Jordan XXXIV Low PF
¥1,399
出色支持，出众敏捷响应体验
Air Jordan XXXIV Low PF 男子篮球鞋精简设计元素，专注激光细节，打造轻盈简约风格。采用与同系列 34 鞋款相同的造型和特色，同时增添些许调整。低鞋口、合成革鞋头（代替网眼布）以及升级版后跟覆面材料设计，打造轻薄利落鞋款。出众耐穿橡胶外底，造就可驾驭户外球场的理想穿着体验。
出色支持
由模压 TPU 制成的立体 Eclipse 外底，为侧向运动提供出众稳定性和支撑力。帮助减轻鞋身整体重量。镂空设计令内部的 Zoom Air 缓震配置清晰可见。
出众回弹缓震性能
Eclipse 外底显露前足下方 Zoom Air 缓震配置。后跟添加 Air 缓震配置，提供响应能力，助力制胜赛场，缔造非凡迈步体验。
掌控户外球场
鞋款采用出众耐穿橡胶外底，专为缔造户外篮球场非凡表现而设计。人字形底纹提供强劲抓地力，助你驾驭多种地面，掌控全局。
其他细节
- 合成革鞋头提供出众耐穿性能
- 混搭织物、半透明材料和无缝表层
产品细节
- 传统鞋舌和织物鞋带结构
- 鞋舌上部 Jumpman 设计
- 透气鞋舌
- 加垫鞋口
- 不适合用作个人防护装备
- 显示颜色： 白色/白金色/荧光黄/金属银
- 款式： CU3475-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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