 
Air Jordan 4 Net 女子运动鞋 - 黑/金属银/黑

Air Jordan 4 Net

女子运动鞋

¥1,599
黑/金属银/黑
藤黄/金属色/藤黄

Air Jordan 4 Net 女子运动鞋以醒目设计焕新演绎经典鞋款。柔软皮革材料，塑就奢华外观和质感。可拆卸 Jumpman 缀饰，与别致鞋面相映成趣，让你成为瞩目焦点。即刻系上鞋带，尽显运动风范。


  • 显示颜色： 黑/金属银/黑
  • 款式： FN7251-001

Air Jordan 4 Net

¥1,599

Air Jordan 4 Net 女子运动鞋以醒目设计焕新演绎经典鞋款。柔软皮革材料，塑就奢华外观和质感。可拆卸 Jumpman 缀饰，与别致鞋面相映成趣，让你成为瞩目焦点。即刻系上鞋带，尽显运动风范。

其他细节

  • 天然皮革鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
  • 采用模压鞋眼设计，可在系紧鞋带时帮助稳固双足
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 黑/金属银/黑
  • 款式： FN7251-001

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。