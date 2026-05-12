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Air Jordan 4 Retro
复刻大童运动鞋
10% 折让
Air Jordan 4 Retro 复刻大童运动鞋专为孩子们打造。简约鞋面采用醒目色彩点缀，营造春日氛围。迈步向前，尽展风采，让大人们都想入手一双。
- 显示颜色： 白色/半蓝/蒸气绿/中柔粉
- 款式： IB7068-100
Air Jordan 4 Retro
10% 折让
Air Jordan 4 Retro 复刻大童运动鞋专为孩子们打造。简约鞋面采用醒目色彩点缀，营造春日氛围。迈步向前，尽展风采，让大人们都想入手一双。
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 显示颜色： 白色/半蓝/蒸气绿/中柔粉
- 款式： IB7068-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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