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Air Jordan 4 Retro 复刻女子运动鞋 - 淡象牙白/深红/山脊红

Air Jordan 4 Retro

复刻女子运动鞋

12% 折让

Air Jordan 4 Retro 复刻女子运动鞋采用顺滑皮革，塑就出众外观。别致装饰细节，外观简约又耀眼夺目。


  • 显示颜色： 淡象牙白/深红/山脊红
  • 款式： HV0823-108

Air Jordan 4 Retro

12% 折让

Air Jordan 4 Retro 复刻女子运动鞋采用顺滑皮革，塑就出众外观。别致装饰细节，外观简约又耀眼夺目。

其他细节

  • 优质鞋面结合网格装饰，缔造立体有质感的穿着体验，提升造型格调
  • Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 采用模压鞋眼设计，可在系紧鞋带时帮助稳固双足，打造稳固贴合感
  • 橡胶外底搭配人字形底纹，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 淡象牙白/深红/山脊红
  • 款式： HV0823-108

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

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