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      Air Jordan 4 Retro

      复刻男子运动鞋

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      Air Jordan 4 Retro 复刻男子运动鞋的设计灵感源自 1985 年 Air Jordan 1 元年款的经典配色。醒目的经典配色继续强化品牌的出色传统。

      • 显示颜色： 白色/金属银/队橙
      • 款式： CT8527-118

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