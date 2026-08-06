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Air Jordan 4 Retro
复刻男子运动鞋
¥1,399
售罄：
此配色当前无货
Air Jordan 4 Retro 复刻男子运动鞋的设计灵感源自 1985 年 Air Jordan 1 元年款的经典配色。醒目的经典配色继续强化品牌的出色传统。
- 显示颜色： 白色/金属银/队橙
- 款式： CT8527-118
Air Jordan 4 Retro
¥1,399
89 年以来的经典力作
Air Jordan 4 Retro 复刻男子运动鞋的设计灵感源自 1985 年 Air Jordan 1 元年款的经典配色。醒目的经典配色继续强化品牌的出色传统。
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面
- 中底搭载后跟可视 Air 缓震配置，前足加入内嵌式 Air 缓震技术
- 橡胶外底兼具出色耐穿性和抓地力
产品细节
- 显示颜色： 白色/金属银/队橙
- 款式： CT8527-118
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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