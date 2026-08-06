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Air Jordan 4 Retro 复刻男子运动鞋 - 白色/金属银/队橙

Air Jordan 4 Retro

复刻男子运动鞋

¥1,399

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Air Jordan 4 Retro 复刻男子运动鞋的设计灵感源自 1985 年 Air Jordan 1 元年款的经典配色。醒目的经典配色继续强化品牌的出色传统。


  • 显示颜色： 白色/金属银/队橙
  • 款式： CT8527-118

Air Jordan 4 Retro

¥1,399

89 年以来的经典力作

Air Jordan 4 Retro 复刻男子运动鞋的设计灵感源自 1985 年 Air Jordan 1 元年款的经典配色。醒目的经典配色继续强化品牌的出色传统。

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面
  • 中底搭载后跟可视 Air 缓震配置，前足加入内嵌式 Air 缓震技术
  • 橡胶外底兼具出色耐穿性和抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 白色/金属银/队橙
  • 款式： CT8527-118

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