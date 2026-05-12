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Air Jordan 4 Retro "Blue Chill" 圣诞系列复刻大童运动鞋 - 尘光子色/青灰色/白色/冷蓝

Air Jordan 4 Retro "Blue Chill"

圣诞系列复刻大童运动鞋

20% 折让

简约色调，尽情畅动。Air Jordan 4 Retro "Blue Chill" 圣诞系列复刻大童运动鞋经焕新打造，采用顺滑皮革和匠心配色，释放恰到好处的型格魅力。经典 Air，呈现个性醒目风范。


  • 显示颜色： 尘光子色/青灰色/白色/冷蓝
  • 款式： HV4401-014

Air Jordan 4 Retro "Blue Chill"

20% 折让

简约色调，尽情畅动。Air Jordan 4 Retro "Blue Chill" 圣诞系列复刻大童运动鞋经焕新打造，采用顺滑皮革和匠心配色，释放恰到好处的型格魅力。经典 Air，呈现个性醒目风范。

其他细节

  • 皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿
  • 采用模压鞋眼设计，可在系紧鞋带时帮助稳固双足
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选

产品细节

  • 显示颜色： 尘光子色/青灰色/白色/冷蓝
  • 款式： HV4401-014

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