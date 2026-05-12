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Air Jordan 4 Retro "Blue Chill"
圣诞系列复刻大童运动鞋
20% 折让
简约色调，尽情畅动。Air Jordan 4 Retro "Blue Chill" 圣诞系列复刻大童运动鞋经焕新打造，采用顺滑皮革和匠心配色，释放恰到好处的型格魅力。经典 Air，呈现个性醒目风范。
- 显示颜色： 尘光子色/青灰色/白色/冷蓝
- 款式： HV4401-014
Air Jordan 4 Retro "Blue Chill"
20% 折让
简约色调，尽情畅动。Air Jordan 4 Retro "Blue Chill" 圣诞系列复刻大童运动鞋经焕新打造，采用顺滑皮革和匠心配色，释放恰到好处的型格魅力。经典 Air，呈现个性醒目风范。
其他细节
- 皮革与合成材质组合鞋面，经久耐穿
- 采用模压鞋眼设计，可在系紧鞋带时帮助稳固双足
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选
产品细节
- 显示颜色： 尘光子色/青灰色/白色/冷蓝
- 款式： HV4401-014
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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