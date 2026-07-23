如同你钟爱的漫画英雄一样，AJ4 始终屹立于经典之列。Air Jordan 4 Retro "Comic" 复刻大童运动鞋从漫画文化汲取灵感，为这款经典鞋型带来充满张力的焕新演绎。不妨将它看作经典漫画的封面——鞋面采用米白色优质皮革材料，点缀活力彩色细节与醒目红色，格外吸睛。可视 Nike Air 缓震配置，塑就回弹迈步体验，伴你踏上城市街头。后跟的 Nike Air 标志？别具一格。如同一部扣人心弦的漫画，每一次转折都带来新的惊喜，让精彩故事继续展开。

显示颜色： 米白/煤黑/火焰粉/火焰粉

款式： IO2361-100