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Air Jordan 4 Retro "Flight Club"
复刻大童运动鞋
10% 折让
如果你想像 MJ 一样，那就快快入手 Air Jordan 4 Retro "Flight Club" 复刻大童运动鞋。Air Jordan Flight Club。这款 AJ4 向 80 年代和 90 年代流行的邮寄会员计划致敬，让人不禁怀念。光滑的白色皮革鞋面搭配黑色和红色装饰，为这款经典鞋款注入更多 Jumpman 基因。醒目的 “FLIGHT CLUB” 标志向元年款致敬。标志性元素的出色呈现，让你拥有向粉丝炫耀的装备。
- 显示颜色： 帆白/大学红/黑
- 款式： IM4026-100
Air Jordan 4 Retro "Flight Club"
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如果你想像 MJ 一样，那就快快入手 Air Jordan 4 Retro "Flight Club" 复刻大童运动鞋。Air Jordan Flight Club。这款 AJ4 向 80 年代和 90 年代流行的邮寄会员计划致敬，让人不禁怀念。光滑的白色皮革鞋面搭配黑色和红色装饰，为这款经典鞋款注入更多 Jumpman 基因。醒目的 “FLIGHT CLUB” 标志向元年款致敬。标志性元素的出色呈现，让你拥有向粉丝炫耀的装备。
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 显示颜色： 帆白/大学红/黑
- 款式： IM4026-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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