 
第 1 张图片，共 12 张图片
Air Jordan 4 Retro "Flight Club" 复刻男子运动鞋 - 帆白/大学红/黑

Air Jordan 4 Retro "Flight Club"

复刻男子运动鞋

20% 折让

如果你想像 MJ 一样，那就快快入手 Air Jordan 4 Retro "Flight Club" 复刻男子运动鞋。Air Jordan Flight Club。这款 AJ4 向 80 年代和 90 年代流行的邮寄会员计划致敬，让人不禁怀念。光滑的白色皮革鞋面搭配黑色和大学红装饰，为这款经典鞋款注入更多 Jumpman 基因。醒目的 “FLIGHT CLUB” 标志与后跟 Nike Air 品牌标识相结合，向元年款致敬。标志性元素的出色呈现，让你拥有向粉丝炫耀的装备。


  • 显示颜色： 帆白/大学红/黑
  • 款式： IM4002-100

Air Jordan 4 Retro "Flight Club"

20% 折让

如果你想像 MJ 一样，那就快快入手 Air Jordan 4 Retro "Flight Club" 复刻男子运动鞋。Air Jordan Flight Club。这款 AJ4 向 80 年代和 90 年代流行的邮寄会员计划致敬，让人不禁怀念。光滑的白色皮革鞋面搭配黑色和大学红装饰，为这款经典鞋款注入更多 Jumpman 基因。醒目的 “FLIGHT CLUB” 标志与后跟 Nike Air 品牌标识相结合，向元年款致敬。标志性元素的出色呈现，让你拥有向粉丝炫耀的装备。

其他细节

  • 天然皮革材料结合网格装饰，缔造立体有质感的穿着体验，提升造型格调
  • Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 采用模压鞋眼设计，可在系紧鞋带时打造稳固贴合感
  • 橡胶外底搭配人字形底纹，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 帆白/大学红/黑
  • 款式： IM4002-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。