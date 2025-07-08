Air Jordan 4 Retro "Orchid" 复刻女子运动鞋在后跟加入 Air 缓震技术，缔造回弹出众的缓震性能，助你舒适漫步街头。皮革鞋面塑就优质外观和传统风范。灵感源自 1989 年元年鞋款设计，带来柔韧脚感和休闲体验。

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