 
Air Jordan 4 Retro "Orchid" 复刻女子运动鞋 - 兰花紫/黑/白色/浅灰

Air Jordan 4 Retro "Orchid"

复刻女子运动鞋

10% 折让
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Air Jordan 4 Retro "Orchid" 复刻女子运动鞋在后跟加入 Air 缓震技术，缔造回弹出众的缓震性能，助你舒适漫步街头。皮革鞋面塑就优质外观和传统风范。灵感源自 1989 年元年鞋款设计，带来柔韧脚感和休闲体验。


  • 显示颜色： 兰花紫/黑/白色/浅灰
  • 款式： AQ9129-501

Air Jordan 4 Retro "Orchid"

10% 折让

Air Jordan 4 Retro "Orchid" 复刻女子运动鞋在后跟加入 Air 缓震技术，缔造回弹出众的缓震性能，助你舒适漫步街头。皮革鞋面塑就优质外观和传统风范。灵感源自 1989 年元年鞋款设计，带来柔韧脚感和休闲体验。

其他细节

  • 皮革鞋面，缔造舒适支撑体验和优质外观
  • 后跟加入可视 Air 缓震技术，提供出众回弹的缓震性能
  • 橡胶外底，提供可驾驭多种地面的稳固抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 兰花紫/黑/白色/浅灰
  • 款式： AQ9129-501

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