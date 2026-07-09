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Air Jordan 4 Retro "Pale Ivory and Tough Red"
复刻女子运动鞋
12% 折让
Air Jordan 4 Retro "Pale Ivory and Tough Red" 复刻女子运动鞋采用甜美配色搭配顺滑皮革，质感出众。淡象牙白底色之上点缀红色细节，简约风格自带亮点。
- 显示颜色： 淡象牙白/深红/山脊红
- 款式： HV0823-108
Air Jordan 4 Retro "Pale Ivory and Tough Red"
12% 折让
Air Jordan 4 Retro "Pale Ivory and Tough Red" 复刻女子运动鞋采用甜美配色搭配顺滑皮革，质感出众。淡象牙白底色之上点缀红色细节，简约风格自带亮点。
其他细节
Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供恰到好处的支撑效果
产品细节
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 淡象牙白/深红/山脊红
- 款式： HV0823-108
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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