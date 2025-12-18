 
Air Jordan 4 RM 大童运动鞋骑士鞋 - 黑/狼灰/白色/校园红

Air Jordan 4 RM

大童运动鞋骑士鞋

24% 折让

尽情畅玩，需要一双合拍的鞋款来配。Air Jordan 4 RM 大童运动鞋焕新演绎出众鞋款 AJ4，缔造非凡舒适度和耐穿性，助你在生活中自在畅行。Nike Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验。鞋面部分巧妙融入坚固柔韧的鞋笼中，为鞋款提供出众包覆效果，经久耐穿，助力日常畅玩。


  • 显示颜色： 黑/狼灰/白色/校园红
  • 款式： FQ7938-061

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合鞋面，提供出色耐穿性与结构感
  • Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 后跟饰有 Nike Air 标志
  • 鞋舌和外底饰有 Jumpman 标志
尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23.3

    36: 鞋内长 23.8

    36.5: 鞋内长 24.3

    37.5: 鞋内长 24.6

    38: 鞋内长 25

    38.5: 鞋内长 25.1

    39: 鞋内长 25.5

    40: 鞋内长 26.2

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

