Air Jordan 4 RM
大童运动鞋骑士鞋
24% 折让
尽情畅玩，需要一双合拍的鞋款来配。Air Jordan 4 RM 大童运动鞋焕新演绎出众鞋款 AJ4，缔造非凡舒适度和耐穿性，助你在生活中自在畅行。Nike Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验。鞋面部分巧妙融入坚固柔韧的鞋笼中，为鞋款提供出众包覆效果，经久耐穿，助力日常畅玩。
- 显示颜色： 黑/狼灰/白色/校园红
- 款式： FQ7938-061
Air Jordan 4 RM
24% 折让
尽情畅玩，需要一双合拍的鞋款来配。Air Jordan 4 RM 大童运动鞋焕新演绎出众鞋款 AJ4，缔造非凡舒适度和耐穿性，助你在生活中自在畅行。Nike Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验。鞋面部分巧妙融入坚固柔韧的鞋笼中，为鞋款提供出众包覆效果，经久耐穿，助力日常畅玩。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，提供出色耐穿性与结构感
- Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟饰有 Nike Air 标志
- 鞋舌和外底饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 黑/狼灰/白色/校园红
- 款式： FQ7938-061
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
35.5: 鞋内长 23.3
36: 鞋内长 23.8
36.5: 鞋内长 24.3
37.5: 鞋内长 24.6
38: 鞋内长 25
38.5: 鞋内长 25.1
39: 鞋内长 25.5
40: 鞋内长 26.2
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
- 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。