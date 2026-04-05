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Air Jordan 4 RM 男子运动鞋骑士鞋 - 黑/狼灰/白色/火焰红

Air Jordan 4 RM

男子运动鞋骑士鞋

26% 折让

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此配色当前无货

Air Jordan 4 RM 男子运动鞋焕新演绎格调鲜明的 AJ4，让你在繁忙的生活中自在畅行。该鞋款舒适耐穿，同时承袭经典人气外观。后跟 Nike Air 带来缓震迈步体验，部分鞋眼和后跟等鞋面元素融入至坚固柔韧的鞋笼中，强韧耐穿，是日常通勤的理想之选。


  • 显示颜色： 黑/狼灰/白色/火焰红
  • 款式： HV5184-010

Air Jordan 4 RM

26% 折让

Air Jordan 4 RM 男子运动鞋焕新演绎格调鲜明的 AJ4，让你在繁忙的生活中自在畅行。该鞋款舒适耐穿，同时承袭经典人气外观。后跟 Nike Air 带来缓震迈步体验，部分鞋眼和后跟等鞋面元素融入至坚固柔韧的鞋笼中，强韧耐穿，是日常通勤的理想之选。

其他细节

  • 合成材质与天然皮革组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
  • Nike Air 缓震配置舒适回彈，提供恰到好处的支撑效果
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 后跟饰有 Nike Air 标志
  • 鞋舌和外底饰有 Jumpman 标志
  • 显示颜色： 黑/狼灰/白色/火焰红
  • 款式： HV5184-010

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