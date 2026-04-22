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Air Jordan 40 "Guo Ailun" PF
郭艾伦男子篮球鞋
10% 折让
穿上 Air Jordan 40 "Guo Ailun" PF 郭艾伦男子篮球鞋，致敬 Air Jordan 面世 40 周年。该鞋款焕新演绎经典设计。我们首次在全掌型 ZoomX 泡棉上搭载全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，缔造出众回弹缓震效果。鞋款采用内置固定带，塑就出众包覆效果。外底融入匠心人字形抓地底纹，助你轻松甩开防守。皮革鞋面和橡胶外底，塑就别致外观。缓震、回弹、强劲抓地，都不在话下。
- 显示颜色： 白色/泡沫粉/尊贵翡翠绿/白色
- 款式： IQ5380-100
Air Jordan 40 "Guo Ailun" PF
10% 折让
穿上 Air Jordan 40 "Guo Ailun" PF 郭艾伦男子篮球鞋，致敬 Air Jordan 面世 40 周年。该鞋款焕新演绎经典设计。我们首次在全掌型 ZoomX 泡棉上搭载全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置，缔造出众回弹缓震效果。鞋款采用内置固定带，塑就出众包覆效果。外底融入匠心人字形抓地底纹，助你轻松甩开防守。皮革鞋面和橡胶外底，塑就别致外观。缓震、回弹、强劲抓地，都不在话下。
其他细节
- 在 Jordan 系列史上，我们首次将 ZoomX 泡棉与全掌型 Air Zoom Strobel 缓震配置相结合。结果如何？
- 出众回弹缓震性能，助你轻松驾驭爆发性运动，为你缔造舒适缓震的贴合穿着体验
- 两侧各六根内置织带式固定带和优质材料，有助稳固双足，在侧向运动中提供出众包覆效果
- 匠心人字形抓地底纹，助你制霸球场，轻松甩开防守
产品细节
- PF 版本采用匠心设计，可驾驭户外球场
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色/泡沫粉/尊贵翡翠绿/白色
- 款式： IQ5380-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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