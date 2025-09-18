 
Air Jordan 5 Retro "CNY" 新年蜕变系列 AJ5 灵蛇复刻女子运动鞋 - 浅骨色/帆白/微绿/黑

Air Jordan 5 Retro "CNY" 新年蜕变系列

AJ5 灵蛇复刻女子运动鞋

10% 折让

售罄：

此配色当前无货

穿上 Air Jordan 5 Retro "CNY" 新年蜕变系列复刻女子运动鞋迎接中国新年，在蛇年洋溢 Jordan 风采。优质皮革混糅炫彩和珠光细节，模仿蛇鳞的光泽，为你营造欢庆格调，适合日常穿着。此外，每双鞋款均附有编号，彰显独特性。


  • 显示颜色： 浅骨色/帆白/微绿/黑
  • 款式： HF3183-001

Air Jordan 5 Retro "CNY" 新年蜕变系列

10% 折让

穿上 Air Jordan 5 Retro "CNY" 新年蜕变系列复刻女子运动鞋迎接中国新年，在蛇年洋溢 Jordan 风采。优质皮革混糅炫彩和珠光细节，模仿蛇鳞的光泽，为你营造欢庆格调，适合日常穿着。此外，每双鞋款均附有编号，彰显独特性。

其他细节

  • 天然皮革鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
  • Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供出色的支撑效果
  • 泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底搭配弯曲凹槽，铸就非凡抓地力
  • 可拆卸吊牌，增添喜庆气氛

产品细节

  • 显示颜色： 浅骨色/帆白/微绿/黑
  • 款式： HF3183-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
    • 此商品悬挂NFC溯源环扣 ，手机碰一碰，了解更多 ，NFC溯源环扣旨在为您提供额外的电子化产品溯源信息，所读取的溯源信息可以帮助您了解该款产品是否为耐克官方渠道售出, 请点击此处获取更多信息。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。