穿上 Air Jordan 5 Retro "CNY" 新年蜕变系列复刻女子运动鞋迎接中国新年，在蛇年洋溢 Jordan 风采。优质皮革混糅炫彩和珠光细节，模仿蛇鳞的光泽，为你营造欢庆格调，适合日常穿着。此外，每双鞋款均附有编号，彰显独特性。

