Air Jordan 5 Retro "CNY" 新年蜕变系列
AJ5 灵蛇复刻女子运动鞋
10% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上 Air Jordan 5 Retro "CNY" 新年蜕变系列复刻女子运动鞋迎接中国新年，在蛇年洋溢 Jordan 风采。优质皮革混糅炫彩和珠光细节，模仿蛇鳞的光泽，为你营造欢庆格调，适合日常穿着。此外，每双鞋款均附有编号，彰显独特性。
- 显示颜色： 浅骨色/帆白/微绿/黑
- 款式： HF3183-001
其他细节
- 天然皮革鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- Nike Air 缓震配置柔软舒适，提供出色的支撑效果
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底搭配弯曲凹槽，铸就非凡抓地力
- 可拆卸吊牌，增添喜庆气氛
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
