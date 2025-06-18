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Air Jordan 5 Retro "Reimagined" 复刻男子运动鞋以焕新姿态强势归来。 中底融入醒目鲨鱼齿图案细节，搭配匠心拼接和经典鞋带栓扣，别具一格。 磨面皮革与金属色元素装饰，塑就出众的外观和质感。

Air Jordan 5 Retro "Reimagined" 复刻男子运动鞋以焕新姿态强势归来。 中底融入醒目鲨鱼齿图案细节，搭配匠心拼接和经典鞋带栓扣，别具一格。 磨面皮革与金属色元素装饰，塑就出众的外观和质感。

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