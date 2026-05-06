1991 年，Air Jordan 6 首次面世，迈克尔·乔丹曾脚踏这款战靴赢得其职业生涯的首个总冠军。35 年过去了，这款鞋和迈克尔·乔丹依然是赢家。这款 Air Jordan 6 男子篮球鞋采用顺滑的层次感玳瑁纹理皮革，并以奢雅金色细节点缀，塑就出众质感。前足和后跟采用 Air 缓震技术，缔造出色回弹脚感，助力持续向前。

1991 年，Air Jordan 6 首次面世，迈克尔·乔丹曾脚踏这款战靴赢得其职业生涯的首个总冠军。35 年过去了，这款鞋和迈克尔·乔丹依然是赢家。这款 Air Jordan 6 男子篮球鞋采用顺滑的层次感玳瑁纹理皮革，并以奢雅金色细节点缀，塑就出众质感。前足和后跟采用 Air 缓震技术，缔造出色回弹脚感，助力持续向前。

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