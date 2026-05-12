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Air Jordan 6 Retro x 巴黎圣日耳曼足球俱乐部 "Metallic Silver"
复刻男子运动鞋
10% 折让
强强联合，匠心力作。Air Jordan 6 Retro x 巴黎圣日耳曼足球俱乐部 "Metallic Silver" 复刻男子运动鞋巧糅 Jumpman 风范与巴黎时尚格调，向篮球和足球场上的传奇人物致敬。鞋面采用打孔设计，增添了一抹未来主义气息，同时突出了汀克·哈特菲尔德 1991 年杰作的独特设计线条。匠心外底和鞋带栓扣为这款鞋款增添了出色质感。Air Jordan x PSG 联名品牌标志，向双方的合作致敬。
- 显示颜色： 金属银/白金色/油灰/金属银
- 款式： IQ5135-001
Air Jordan 6 Retro x 巴黎圣日耳曼足球俱乐部 "Metallic Silver"
10% 折让
强强联合，匠心力作。Air Jordan 6 Retro x 巴黎圣日耳曼足球俱乐部 "Metallic Silver" 复刻男子运动鞋巧糅 Jumpman 风范与巴黎时尚格调，向篮球和足球场上的传奇人物致敬。鞋面采用打孔设计，增添了一抹未来主义气息，同时突出了汀克·哈特菲尔德 1991 年杰作的独特设计线条。匠心外底和鞋带栓扣为这款鞋款增添了出色质感。Air Jordan x PSG 联名品牌标志，向双方的合作致敬。
其他细节
- 光泽感合成材质鞋面，轻盈耐穿且易于清洁
- 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，结合前足内嵌式 Nike Air 缓震配置，缔造出众缓震性能
产品细节
- 后跟与鞋舌搭配提拉设计
- 显示颜色： 金属银/白金色/油灰/金属银
- 款式： IQ5135-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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