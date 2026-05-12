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Air Jordan 6 Retro Low 复刻女子运动鞋 - 黑/黑/黑

Air Jordan 6 Retro Low

复刻女子运动鞋

22% 折让

35 年一晃而过，AJ6 依然像迈克尔·乔丹赢得第一枚总冠军戒指时那样令人惊艳。为了开启庆祝时刻，此款 Air Jordan 6 Retro Low 复刻女子运动鞋采用低帮设计和黑色配色，专为女性打造。鞋款采用优质皮革和织物制成。从覆面到可视 Air 缓震配置，再到鞋带栓扣，展现你熟悉的经典细节。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IO9786-001

Air Jordan 6 Retro Low

22% 折让

35 年一晃而过，AJ6 依然像迈克尔·乔丹赢得第一枚总冠军戒指时那样令人惊艳。为了开启庆祝时刻，此款 Air Jordan 6 Retro Low 复刻女子运动鞋采用低帮设计和黑色配色，专为女性打造。鞋款采用优质皮革和织物制成。从覆面到可视 Air 缓震配置，再到鞋带栓扣，展现你熟悉的经典细节。

其他细节

  • 鞋底加入 Nike Air 缓震技术，结合泡绵中底，塑就缓震迈步体验
  • 外底融入橡胶，铸就非凡抓地力，塑就日常佳选

产品细节

  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IO9786-001

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