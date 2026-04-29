这款 Air Jordan 6 "Xuan Wu" 男子篮球鞋旨在致敬中国传说中的“玄武”，它是中国古代神话中的四大神兽之一，象征着北方、冬季和水的元素。层次感配色灵感源自于玳瑁纹理，并以奢雅金色细节点缀，塑就出众质感。前足和后跟采用 Air 缓震技术，缔造出色回弹脚感，助力持续向前。

显示颜色： 浅英国褐/黑/帆白/浅英国褐

款式： IR7572-220