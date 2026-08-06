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Air Jordan 7 Retro (GS) 复刻大童运动童鞋 - 白色/氯蓝/和谐蓝/白色

Air Jordan 7 Retro (GS)

复刻大童运动童鞋

¥999

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Air Jordan 7 Retro (GS) 复刻大童运动童鞋搭载灵感源自篮球鞋的缓震系统，结合舒适贴合设计，实现出众支撑效果与轻盈舒适脚感，献礼经典传统。


  • 显示颜色： 白色/氯蓝/和谐蓝/白色
  • 款式： 442960-100

Air Jordan 7 Retro (GS)

¥999

轻质缓震，非凡舒适

Air Jordan 7 Retro (GS) 复刻大童运动童鞋搭载灵感源自篮球鞋的缓震系统，结合舒适贴合设计，实现出众支撑效果与轻盈舒适脚感，献礼经典传统。

其他细节

  • 打孔皮革、合成材质和织物组合鞋面，经久耐穿，舒适贴合
  • Nike Air 缓震配置打造轻质缓震效果
  • Dynamic Fit 动态贴合内衬，缔造舒适体验和紧密贴合感
  • 全掌型 Phylon 中底，舒适缓震

产品细节

  • 后跟提拉设计，易于穿脱
  • 橡胶外底具备出色抓地力与耐穿性
  • 显示颜色： 白色/氯蓝/和谐蓝/白色
  • 款式： 442960-100

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