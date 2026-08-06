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Air Jordan 7 Retro (GS)
复刻大童运动童鞋
¥999
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此配色当前无货
Air Jordan 7 Retro (GS) 复刻大童运动童鞋搭载灵感源自篮球鞋的缓震系统，结合舒适贴合设计，实现出众支撑效果与轻盈舒适脚感，献礼经典传统。
- 显示颜色： 白色/氯蓝/和谐蓝/白色
- 款式： 442960-100
Air Jordan 7 Retro (GS)
¥999
轻质缓震，非凡舒适
Air Jordan 7 Retro (GS) 复刻大童运动童鞋搭载灵感源自篮球鞋的缓震系统，结合舒适贴合设计，实现出众支撑效果与轻盈舒适脚感，献礼经典传统。
其他细节
- 打孔皮革、合成材质和织物组合鞋面，经久耐穿，舒适贴合
- Nike Air 缓震配置打造轻质缓震效果
- Dynamic Fit 动态贴合内衬，缔造舒适体验和紧密贴合感
- 全掌型 Phylon 中底，舒适缓震
产品细节
- 后跟提拉设计，易于穿脱
- 橡胶外底具备出色抓地力与耐穿性
- 显示颜色： 白色/氯蓝/和谐蓝/白色
- 款式： 442960-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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