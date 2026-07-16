杰出人物，匠心力作。乍看之下，迈克尔·乔丹和胡安·米罗的共同点就是他们的名字首字母。此次复刻的 2008 年版本汇聚了两位引领时代风潮的人物，他们各自在所属领域推动了文化运动的发展。自豪地穿上这款 Air Jordan 7 Retro "Miró" 复刻男子运动鞋，与我们一同见证历史的诞生。

显示颜色： 白色/多色/校园宝蓝/多色

款式： IQ6573-100