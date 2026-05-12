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Air Jordan 8 Retro "White and True Red" 复刻男子运动鞋 - 白色/正红/黑

Air Jordan 8 Retro "White and True Red"

复刻男子运动鞋

14% 折让

AJ8 初次亮相于 1992 至 1993 迈克尔·乔丹夺冠赛季，时至今日已成为经典鞋款，这款鞋子还曾为卡通兔子增添了几分风采。Air Jordan 8 Retro "White and True Red" 复刻男子运动鞋沿袭了奠定其经典地位的模压细节和固定带，采用 90 年代风格的白色皮革材料，搭配灰色绒面革装饰和醒目的红色细节。鞋舌饰有鲜艳的蓝色 Jumpman 标志，引人注目。名副其实的 Hare Jordan。


  • 显示颜色： 白色/正红/黑
  • 款式： 305381-100

Air Jordan 8 Retro "White and True Red"

14% 折让

AJ8 初次亮相于 1992 至 1993 迈克尔·乔丹夺冠赛季，时至今日已成为经典鞋款，这款鞋子还曾为卡通兔子增添了几分风采。Air Jordan 8 Retro "White and True Red" 复刻男子运动鞋沿袭了奠定其经典地位的模压细节和固定带，采用 90 年代风格的白色皮革材料，搭配灰色绒面革装饰和醒目的红色细节。鞋舌饰有鲜艳的蓝色 Jumpman 标志，引人注目。名副其实的 Hare Jordan。

其他细节

  • 皮革与织物组合鞋面，带来出色的耐久支撑性能
  • 鞋底加入内嵌式 Nike Air 缓震技术，营造轻盈缓震体验
  • 中足固定带，实现稳固贴合感受

产品细节

  • 显示颜色： 白色/正红/黑
  • 款式： 305381-100

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