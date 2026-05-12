AJ8 初次亮相于 1992 至 1993 迈克尔·乔丹夺冠赛季，时至今日已成为经典鞋款，这款鞋子还曾为卡通兔子增添了几分风采。Air Jordan 8 Retro "White and True Red" 复刻男子运动鞋沿袭了奠定其经典地位的模压细节和固定带，采用 90 年代风格的白色皮革材料，搭配灰色绒面革装饰和醒目的红色细节。鞋舌饰有鲜艳的蓝色 Jumpman 标志，引人注目。名副其实的 Hare Jordan。

显示颜色： 白色/正红/黑

款式： 305381-100