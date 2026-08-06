Air Jordan Legacy 312 男子运动鞋采用撞色设计，巧搭灯芯绒耐克勾勾标志和翻毛皮覆面等优质细节，焕新演绎经典设计。醒目品牌标志搭配抓附力出众的橡胶底纹，后跟和前足的鞋底加入 Air 缓震技术，塑就日常穿着佳选。

Air Jordan Legacy 312 男子运动鞋采用撞色设计，巧搭灯芯绒耐克勾勾标志和翻毛皮覆面等优质细节，焕新演绎经典设计。醒目品牌标志搭配抓附力出众的橡胶底纹，后跟和前足的鞋底加入 Air 缓震技术，塑就日常穿着佳选。

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