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      Air Jordan Legacy 312

      男子运动鞋

      ¥1,099

      Air Jordan Legacy 312 男子运动鞋采用撞色设计，巧搭灯芯绒耐克勾勾标志和翻毛皮覆面等优质细节，焕新演绎经典设计。醒目品牌标志搭配抓附力出众的橡胶底纹，后跟和前足的鞋底加入 Air 缓震技术，塑就日常穿着佳选。

      • 显示颜色： 山峰白/帆白/珍珠白/神秘深海蓝
      • 款式： DQ5347-141

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