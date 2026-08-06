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Air Jordan Legacy 312 男子运动鞋 - 山峰白/帆白/珍珠白/神秘深海蓝

Air Jordan Legacy 312

男子运动鞋

¥1,099

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此配色当前无货

Air Jordan Legacy 312 男子运动鞋采用撞色设计，巧搭灯芯绒耐克勾勾标志和翻毛皮覆面等优质细节，焕新演绎经典设计。醒目品牌标志搭配抓附力出众的橡胶底纹，后跟和前足的鞋底加入 Air 缓震技术，塑就日常穿着佳选。


  • 显示颜色： 山峰白/帆白/珍珠白/神秘深海蓝
  • 款式： DQ5347-141

Air Jordan Legacy 312

¥1,099

经典风范，稳固锁定

Air Jordan Legacy 312 男子运动鞋采用撞色设计，巧搭灯芯绒耐克勾勾标志和翻毛皮覆面等优质细节，焕新演绎经典设计。醒目品牌标志搭配抓附力出众的橡胶底纹，后跟和前足的鞋底加入 Air 缓震技术，塑就日常穿着佳选。

其他细节

  • 皮革、织物和合成材质组合鞋面，塑就出众结构感和丰富纹理外观
  • 可调式固定带，有助稳固双足，彰显时尚风范
  • 后跟和前足的鞋底加入 Air 缓震技术，结合泡绵中底，塑就缓震迈步体验
  • 缓震鞋口妥帖包覆脚踝，触感柔软
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 鞋头打孔设计
  • 侧边饰有 Wings 标志
  • 显示颜色： 山峰白/帆白/珍珠白/神秘深海蓝
  • 款式： DQ5347-141

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