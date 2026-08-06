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Air Jordan Legacy 312
男子运动鞋
¥1,099
售罄：
此配色当前无货
Air Jordan Legacy 312 男子运动鞋采用撞色设计，巧搭灯芯绒耐克勾勾标志和翻毛皮覆面等优质细节，焕新演绎经典设计。醒目品牌标志搭配抓附力出众的橡胶底纹，后跟和前足的鞋底加入 Air 缓震技术，塑就日常穿着佳选。
- 显示颜色： 山峰白/帆白/珍珠白/神秘深海蓝
- 款式： DQ5347-141
Air Jordan Legacy 312
¥1,099
经典风范，稳固锁定
Air Jordan Legacy 312 男子运动鞋采用撞色设计，巧搭灯芯绒耐克勾勾标志和翻毛皮覆面等优质细节，焕新演绎经典设计。醒目品牌标志搭配抓附力出众的橡胶底纹，后跟和前足的鞋底加入 Air 缓震技术，塑就日常穿着佳选。
其他细节
- 皮革、织物和合成材质组合鞋面，塑就出众结构感和丰富纹理外观
- 可调式固定带，有助稳固双足，彰显时尚风范
- 后跟和前足的鞋底加入 Air 缓震技术，结合泡绵中底，塑就缓震迈步体验
- 缓震鞋口妥帖包覆脚踝，触感柔软
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 鞋头打孔设计
- 侧边饰有 Wings 标志
- 显示颜色： 山峰白/帆白/珍珠白/神秘深海蓝
- 款式： DQ5347-141
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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