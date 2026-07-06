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Air Jordan Legacy 312 Low 大童运动鞋 - 白色/白色/淡莓红/淡莓红

Air Jordan Legacy 312 Low

大童运动鞋

33% 折让

酷炫混搭，谁人不爱？Air Jordan Legacy 312 Low 大童运动鞋将 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的多种经典设计元素巧妙糅合。融入中足固定带、爆裂纹细节等经典元素，巧妙致意芝加哥区号 312，旨在致敬迈克尔·乔丹篮球时代；结合优质皮革和 Nike Air 缓震配置，开启传奇新篇章。


  • 显示颜色： 白色/白色/淡莓红/淡莓红
  • 款式： FN3407-161

Air Jordan Legacy 312 Low

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酷炫混搭，谁人不爱？Air Jordan Legacy 312 Low 大童运动鞋将 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的多种经典设计元素巧妙糅合。融入中足固定带、爆裂纹细节等经典元素，巧妙致意芝加哥区号 312，旨在致敬迈克尔·乔丹篮球时代；结合优质皮革和 Nike Air 缓震配置，开启传奇新篇章。

其他细节

  • 优质材料组合鞋面，缔造 Jordan 鞋款出众的耐穿性和舒适感
  • 整体设计借鉴自 AJ1，爆裂纹旨在向 AJ3 致敬
  • 中足固定带设计汲取自 Nike Air Alpha Force，打造出色支撑力，塑就出众风范
  • 后跟搭载可视 Nike Air，缔造出色缓震迈步体验

产品细节

  • 显示颜色： 白色/白色/淡莓红/淡莓红
  • 款式： FN3407-161

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