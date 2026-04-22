第 1 张图片，共 9 张图片
Air Jordan Legacy 312 Low
大童运动鞋
10% 折让
酷炫混搭，谁人不爱？Air Jordan Legacy 312 Low 大童运动鞋将 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的多种经典设计元素巧妙糅合。融入中足固定带、爆裂纹细节等经典元素，巧妙致意芝加哥区号 312，旨在致敬迈克尔·乔丹篮球时代；结合优质皮革和 Nike Air 缓震配置，开启传奇新篇章。
- 显示颜色： 白色/白色/淡莓红/淡莓红
- 款式： FN3407-161
Air Jordan Legacy 312 Low
10% 折让
酷炫混搭，谁人不爱？Air Jordan Legacy 312 Low 大童运动鞋将 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的多种经典设计元素巧妙糅合。融入中足固定带、爆裂纹细节等经典元素，巧妙致意芝加哥区号 312，旨在致敬迈克尔·乔丹篮球时代；结合优质皮革和 Nike Air 缓震配置，开启传奇新篇章。
其他细节
- 优质材料组合鞋面，缔造 Jordan 鞋款出众的耐穿性和舒适感
- 整体设计借鉴自 AJ1，爆裂纹旨在向 AJ3 致敬
- 中足固定带设计汲取自 Nike Air Alpha Force，打造出色支撑力，塑就出众风范
- 后跟搭载可视 Nike Air，缔造出色缓震迈步体验
产品细节
- 显示颜色： 白色/白色/淡莓红/淡莓红
- 款式： FN3407-161
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。