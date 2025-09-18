Air Jordan Legacy 312 Low
女子运动鞋
¥1,099
售罄：
此配色当前无货
酷炫混搭，谁人不爱？Air Jordan Legacy 312 Low 女子运动鞋巧妙糅合 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的经典设计元素。采用爆裂纹和中足固定带等经典细节，巧妙致意芝加哥区号 312，旨在向迈克尔·乔丹在芝加哥的辉煌时光致敬。优质材料结合 Nike Air 缓震配置，开启传奇时代。
- 显示颜色： 白色/帆白/浅雨露绿
- 款式： HJ9041-100
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众结构感和耐穿性
- 中足固定带添加醒目品牌标志，缔造稳固贴合感
- 后跟搭载可视 Nike Air 缓震配置，营造舒适缓震体验
- 橡胶鞋底采用局部包边缝线设计，塑就出众耐穿性
- 橡胶鞋底，提供可驾驭多种地面的强劲抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
