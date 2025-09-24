 
Air Jordan Legacy 312 Low 男子运动鞋 - 白色/椰奶色/尘光子色/白色

Air Jordan Legacy 312 Low

男子运动鞋

¥999

酷炫混搭，谁人不爱？ Air Jordan Legacy 312 Low 男子运动鞋将 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的多种经典设计元素巧妙糅合，采用天然皮革与合成材质组合鞋面，足底搭载 Nike Air 缓震配置，开启传奇时代。 该鞋款巧妙致意芝加哥区域号码 312，旨在向迈克尔·乔丹致敬。


  • 显示颜色： 白色/椰奶色/尘光子色/白色
  • 款式： HJ9199-111

其他细节

  • Wings 标志和整体设计借鉴自 AJ1，后跟 Jumpman 标志旨在向 AJ3 致敬
  • 中足固定带设计汲取自 Nike Air Alpha Force，铸就出色支撑力
  • 后跟搭载可视 Nike Air 缓震配置，前足内置 Nike Air 缓震配置，塑就出众回弹脚感

产品细节

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
