酷炫混搭，谁人不爱？ Air Jordan Legacy 312 Low 男子运动鞋将 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的多种经典设计元素巧妙糅合，采用天然皮革与合成材质组合鞋面，足底搭载 Nike Air 缓震配置，开启传奇时代。 该鞋款巧妙致意芝加哥区域号码 312，旨在向迈克尔·乔丹致敬。

酷炫混搭，谁人不爱？ Air Jordan Legacy 312 Low 男子运动鞋将 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的多种经典设计元素巧妙糅合，采用天然皮革与合成材质组合鞋面，足底搭载 Nike Air 缓震配置，开启传奇时代。 该鞋款巧妙致意芝加哥区域号码 312，旨在向迈克尔·乔丹致敬。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。