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Air Jordan Legacy 312 Low 男子运动鞋 - 浅巧克力色/帆白/泡沫粉/椰奶色

Air Jordan Legacy 312 Low

男子运动鞋

¥1,099

酷炫混搭，谁人不爱？Air Jordan Legacy 312 Low 男子运动鞋将 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的多种经典设计元素巧妙糅合，结合优质皮革材料和足底 Nike Air 缓震配置，开启传奇时代。该鞋款巧妙致意芝加哥区号 312，旨在向迈克尔·乔丹致敬。


  • 显示颜色： 浅巧克力色/帆白/泡沫粉/椰奶色
  • 款式： IV3217-211

Air Jordan Legacy 312 Low

¥1,099

酷炫混搭，谁人不爱？Air Jordan Legacy 312 Low 男子运动鞋将 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的多种经典设计元素巧妙糅合，结合优质皮革材料和足底 Nike Air 缓震配置，开启传奇时代。该鞋款巧妙致意芝加哥区号 312，旨在向迈克尔·乔丹致敬。

其他细节

  • Wings 标志和整体设计借鉴自 AJ1
  • 中足固定带设计汲取自 Nike Air Alpha Force，带来出色支撑力，塑就出众风范
  • 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，缔造出众缓震效果

产品细节

  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 浅巧克力色/帆白/泡沫粉/椰奶色
  • 款式： IV3217-211

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