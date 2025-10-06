 
Air Jordan Legacy 312 Low AJ312 大童运动鞋 - 白色/白金色/帆白/传奇蓝

Air Jordan Legacy 312 Low

AJ312 大童运动鞋

36% 折让
白色/白金色/帆白/传奇蓝
白色/薄雾灰蓝/彗星紫/暗蓝灰
白色/黑/冷灰/氧化绿
白色/游戏宝蓝/狼灰/黑
帆白/黑/狼灰/中橄榄绿

售罄：

此配色当前无货

Air Jordan Legacy 312 Low 大童运动鞋巧妙致意芝加哥区号 312，旨在向 MJ 的经典传承致敬。匠心设计依托现代手法将经典 Jordan 元素混搭。


  • 显示颜色： 白色/白金色/帆白/传奇蓝
  • 款式： CD9054-141

Air Jordan Legacy 312 Low

经典外观

Air Jordan Legacy 312 Low 大童运动鞋巧妙致意芝加哥区号 312，旨在向 MJ 的经典传承致敬。匠心设计依托现代手法将经典 Jordan 元素混搭。

其他细节

  • 设计混搭采撷自 AJ3、AJ1 和 Nike Air Alpha Force 的经典元素
  • 优质鞋面，结合中足固定带，稳固贴合
  • 后跟融入可视 Air 缓震技术，缔造出众回弹缓震性能

产品细节

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    35.5: 鞋内长 23.3

    36: 鞋内长 23.7

    36.5: 鞋内长 24.1

    37.5: 鞋内长 24.6

    38: 鞋内长 25

    38.5: 鞋内长 25.4

    39: 鞋内长 25.8

    40: 鞋内长 26.3

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

    敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

