Air Jordan Mule
高尔夫一脚蹬运动鞋
不论是在大展身手后尽情放松，还是为再次征服球场做好准备，此款 Air Jordan Mule 高尔夫一脚蹬运动鞋皆可轻松拿捏，助你畅享赛前赛后时光。该鞋款易于穿脱，醒目独特，彰显经典 Jordan 风范，缔造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 巴洛克棕/白色/帆白/黑
- 款式： FJ1214-200
一脚蹬运动鞋风格
一脚蹬运动鞋风格结构设计，在停车场脱下钉鞋后可轻松穿入此鞋款，解放双手，亦可从鞋柜里轻松拿取，助你快速奔赴商店。
舒适泡绵
舒适泡绵鞋垫，塑就出众缓震性能，是赛前奔波和后九洞拿下多个小鸟球后休闲放松的理想之选。
匠心鞋舌
加垫鞋舌设计，令鞋款易于穿脱，在前往俱乐部会所的途中有助减少移位。
其他细节
- 优质鞋面，鞋头融入打孔设计，缔造出众透气性
- 橡胶外底设计，在球场内外铸就非凡抓地力
产品细节
