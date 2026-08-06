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Air Jordan OG
女子运动鞋
¥1,099
售罄：
此配色当前无货
Air Jordan OG 女子运动鞋专为你倾心设计，系上鞋带，成就出众格调。该款 90 年代风格单品采用天然皮革和织物组合鞋面，融入交织闪亮元素。塑型中底和分段式抓地底纹，增添个性魅力。
- 显示颜色： 黑/黑/金属色
- 款式： DO1850-007
Air Jordan OG
¥1,099
重现 1998 年元年款
Air Jordan OG 女子运动鞋专为你倾心设计，系上鞋带，成就出众格调。该款 90 年代风格单品采用天然皮革和织物组合鞋面，融入交织闪亮元素。塑型中底和分段式抓地底纹，增添个性魅力。
优质材料
天然皮革与织物组合鞋面，展现经典 Jordan 细节，同时塑就舒适耐穿体验和出众支撑性能。
舒适脚感
后跟加入内嵌式 Air 缓震配置，营造轻盈缓震体验。
产品细节
- 舒适加垫鞋口
- 传统鞋舌和鞋带
- 塑型泡绵中底
- 橡胶外底
- 中足稳定片
- 显示颜色： 黑/黑/金属色
- 款式： DO1850-007
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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