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Air Jordan OG 女子运动鞋 - 黑/黑/金属色

Air Jordan OG

女子运动鞋

¥1,099

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Air Jordan OG 女子运动鞋专为你倾心设计，系上鞋带，成就出众格调。该款 90 年代风格单品采用天然皮革和织物组合鞋面，融入交织闪亮元素。塑型中底和分段式抓地底纹，增添个性魅力。


  • 显示颜色： 黑/黑/金属色
  • 款式： DO1850-007

Air Jordan OG

¥1,099

重现 1998 年元年款

Air Jordan OG 女子运动鞋专为你倾心设计，系上鞋带，成就出众格调。该款 90 年代风格单品采用天然皮革和织物组合鞋面，融入交织闪亮元素。塑型中底和分段式抓地底纹，增添个性魅力。

优质材料

天然皮革与织物组合鞋面，展现经典 Jordan 细节，同时塑就舒适耐穿体验和出众支撑性能。

舒适脚感

后跟加入内嵌式 Air 缓震配置，营造轻盈缓震体验。

产品细节

  • 舒适加垫鞋口
  • 传统鞋舌和鞋带
  • 塑型泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 中足稳定片
  • 显示颜色： 黑/黑/金属色
  • 款式： DO1850-007

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