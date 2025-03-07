Air Jordan OG 女子运动鞋，以多层次设计打造出众效果。醒目弧形线条结合柔软绗缝拼接设计，搭配丝绒质感滚边，彰显元年款风采。柔和配色，缔造出众的纹理观感和质感。鞋面混搭优质材料，鞋底加入 Air 缓震技术，共同营造出众支撑力与缓震效果。

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