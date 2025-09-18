Air Jordan Rare Air
男子法式毛圈短裤
不臻美才独特，尽在 Jordan Rare Air 系列。 Air Jordan Rare Air 男子法式毛圈短裤采用厚实法式毛圈面料，舒适非凡。 做旧细节、毛边裤脚和裂纹印花图案，塑就心仪之选。
- 显示颜色： 黑/椒红
- 款式： IF1412-010
其他细节
- 厚实法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入细小非起绒毛圈，提升结构感，打造出众外观
- 弹性腰部搭配金属抽绳头，打造理想贴合感
- 后侧口袋配有按扣，提供安全储物空间
产品细节
- 100% 棉
- 侧边口袋设计
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
