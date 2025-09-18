 
Air Jordan Rare Air 男子法式毛圈短裤 - 鲜橙色/帆白

Air Jordan Rare Air

男子法式毛圈短裤

27% 折让

不臻美才独特，尽在 Jordan Rare Air 系列。 Air Jordan Rare Air 男子法式毛圈短裤采用厚实法式毛圈面料，舒适非凡。 做旧细节、毛边裤脚和裂纹印花图案，塑就心仪之选。


  • 显示颜色： 鲜橙色/帆白
  • 款式： IF1412-820

其他细节

  • 厚实法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入细小非起绒毛圈，提升结构感，打造出众外观
  • 弹性腰部搭配金属抽绳头，打造理想贴合感
  • 后侧口袋配有按扣，提供安全储物空间

产品细节

  • 100% 棉
  • 侧边口袋设计
  • 可机洗
