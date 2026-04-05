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Air Jordan Skyline Low
女子运动鞋
¥699
Air Jordan Skyline Low 女子运动鞋的灵感源自经典 Jordan 风格，将篮球传统带到场外，利落设计适合日常穿搭。鞋款沿袭你所熟知和喜爱的细节，例如后跟的品牌标志和缝制耐克勾设计，以及后跟的内嵌式 Air 缓震技术和耐穿混搭材料，可轻松搭配多种穿搭。
- 显示颜色： 帆白/帆白/奶白 II/石膏色
- 款式： IV3325-171
Air Jordan Skyline Low
¥699
Air Jordan Skyline Low 女子运动鞋的灵感源自经典 Jordan 风格，将篮球传统带到场外，利落设计适合日常穿搭。鞋款沿袭你所熟知和喜爱的细节，例如后跟的品牌标志和缝制耐克勾设计，以及后跟的内嵌式 Air 缓震技术和耐穿混搭材料，可轻松搭配多种穿搭。
其他细节
- 皮革、织物和合成材质组合鞋面，经久耐穿，结构感出众
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
产品细节
- 显示颜色： 帆白/帆白/奶白 II/石膏色
- 款式： IV3325-171
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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