Air Jordan Skyline Low 女子运动鞋的灵感源自经典 Jordan 风格，将篮球传统带到场外，利落设计适合日常穿搭。鞋款沿袭你所熟知和喜爱的细节，例如后跟的品牌标志和缝制耐克勾设计，以及后跟的内嵌式 Air 缓震技术和耐穿混搭材料，可轻松搭配多种穿搭。

显示颜色： 帆白/帆白/奶白 II/石膏色

款式： IV3325-171