Air Jordan Skyline Low LE 男子运动鞋的灵感源自经典 Jordan 风格，将篮球传统带到场外，利落设计适合日常穿搭。鞋款沿袭你所熟知和喜爱的细节，例如后跟的品牌标志和缝制耐克勾设计，以及后跟的内嵌式 Air 缓震技术和耐穿混搭材料，可轻松搭配多种穿搭。

显示颜色： 黑/米白/煤黑/黑

款式： IQ6425-001