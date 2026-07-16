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Air Jordan Skyline Low LE 男子运动鞋 - 黑/米白/煤黑/黑

Air Jordan Skyline Low LE

男子运动鞋

14% 折让
黑/米白/煤黑/黑
帆白/浅土褐/棉布白/动物群棕

Air Jordan Skyline Low LE 男子运动鞋的灵感源自经典 Jordan 风格，将篮球传统带到场外，利落设计适合日常穿搭。鞋款沿袭你所熟知和喜爱的细节，例如后跟的品牌标志和缝制耐克勾设计，以及后跟的内嵌式 Air 缓震技术和耐穿混搭材料，可轻松搭配多种穿搭。


  • 显示颜色： 黑/米白/煤黑/黑
  • 款式： IQ6425-001

Air Jordan Skyline Low LE

14% 折让

Air Jordan Skyline Low LE 男子运动鞋的灵感源自经典 Jordan 风格，将篮球传统带到场外，利落设计适合日常穿搭。鞋款沿袭你所熟知和喜爱的细节，例如后跟的品牌标志和缝制耐克勾设计，以及后跟的内嵌式 Air 缓震技术和耐穿混搭材料，可轻松搭配多种穿搭。

其他细节

  • 合成材质和天然皮革组合鞋面搭配翻毛皮覆面，经久耐穿，结构感出众
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验

产品细节

  • 显示颜色： 黑/米白/煤黑/黑
  • 款式： IQ6425-001

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