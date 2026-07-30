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Air Jordan Ultra 大童运动鞋 - 帆白/伽马灰/谜团石灰/旧宝蓝

Air Jordan Ultra

大童运动鞋

32% 折让

若对经典 Jordan 鞋款进行大胆重塑，会诞生怎样的惊艳之作？答案就是 Air Jordan Ultra 大童运动鞋，塑就出众易搭风范，带孩子迈向未来。利落皮革和翻毛皮组合设计，搭配低帮鞋口，缔造轻松自在的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 帆白/伽马灰/谜团石灰/旧宝蓝
  • 款式： II3792-107

Air Jordan Ultra

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若对经典 Jordan 鞋款进行大胆重塑，会诞生怎样的惊艳之作？答案就是 Air Jordan Ultra 大童运动鞋，塑就出众易搭风范，带孩子迈向未来。利落皮革和翻毛皮组合设计，搭配低帮鞋口，缔造轻松自在的日常穿着体验。

其他细节

  • 天然皮革、合成材质和织物组合鞋面，经久耐穿，塑就出众质感
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 帆白/伽马灰/谜团石灰/旧宝蓝
  • 款式： II3792-107

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