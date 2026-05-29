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Air Jordan Ultra 男子运动鞋 - 幻影灰白/山峰白/红外线红 23

Air Jordan Ultra

男子运动鞋

¥999
幻影灰白/山峰白/红外线红 23
帆白/伽马灰/谜团石灰/旧宝蓝

若对经典 Jordan 鞋款进行大胆重塑，会诞生怎样的惊艳之作？答案就是 Air Jordan Ultra 男子运动鞋，塑就出众百搭风范，助你稳步前进。利落皮革搭配低帮鞋口，缔造轻松自在的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 幻影灰白/山峰白/红外线红 23
  • 款式： II3794-001

Air Jordan Ultra

¥999

若对经典 Jordan 鞋款进行大胆重塑，会诞生怎样的惊艳之作？答案就是 Air Jordan Ultra 男子运动鞋，塑就出众百搭风范，助你稳步前进。利落皮革搭配低帮鞋口，缔造轻松自在的日常穿着体验。

其他细节

  • 天然皮革、合成材质和织物组合鞋面，经久耐穿，塑就出众质感
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
  • 橡胶外底，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 幻影灰白/山峰白/红外线红 23
  • 款式： II3794-001

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