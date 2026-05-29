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Air Jordan Ultra
男子运动鞋
¥999
若对经典 Jordan 鞋款进行大胆重塑，会诞生怎样的惊艳之作？答案就是 Air Jordan Ultra 男子运动鞋，塑就出众百搭风范，助你稳步前进。利落皮革搭配低帮鞋口，缔造轻松自在的日常穿着体验。
- 显示颜色： 幻影灰白/山峰白/红外线红 23
- 款式： II3794-001
Air Jordan Ultra
¥999
若对经典 Jordan 鞋款进行大胆重塑，会诞生怎样的惊艳之作？答案就是 Air Jordan Ultra 男子运动鞋，塑就出众百搭风范，助你稳步前进。利落皮革搭配低帮鞋口，缔造轻松自在的日常穿着体验。
其他细节
- 天然皮革、合成材质和织物组合鞋面，经久耐穿，塑就出众质感
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
- 橡胶外底，铸就强劲抓地力
产品细节
- 显示颜色： 幻影灰白/山峰白/红外线红 23
- 款式： II3794-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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