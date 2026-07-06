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Air Jordan Ultra SE
男子运动鞋
¥999
若对经典 Jordan 鞋款进行大胆重塑，会诞生怎样的惊艳之作？答案就是 Air Jordan Ultra SE 男子运动鞋，塑就出众百搭风范，助你稳步前进。皮革搭配低帮鞋口，缔造轻松自在的日常穿着体验。
- 显示颜色： 旧宝蓝/深宝蓝/灰黑/大学红
- 款式： IV6252-400
Air Jordan Ultra SE
¥999
若对经典 Jordan 鞋款进行大胆重塑，会诞生怎样的惊艳之作？答案就是 Air Jordan Ultra SE 男子运动鞋，塑就出众百搭风范，助你稳步前进。皮革搭配低帮鞋口，缔造轻松自在的日常穿着体验。
其他细节
- 天然皮革、织物与合成材质组合设计，经久耐穿
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
产品细节
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 旧宝蓝/深宝蓝/灰黑/大学红
- 款式： IV6252-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。