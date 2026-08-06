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Nike Air Kukini SE
男子运动鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
畅行户外，玩转街头。Nike Air Kukini SE 男子运动鞋将休闲外观与高科技风范巧妙融合。鞋面采用舒适的织物材料，饰以精致图案，灵感源自山地运动和铁人三项。鞋笼支撑系统，带来疾速外观。Air 缓震配置为鞋底增添点睛之笔，生动诠释这一突破性的对比设计风格，带来舒适体验。
- 显示颜色： 黑/多色/白色/金桔黄
- 款式： DJ6418-001
Nike Air Kukini SE
¥899
轻松穿脱
畅行户外，玩转街头。Nike Air Kukini SE 男子运动鞋将休闲外观与高科技风范巧妙融合。鞋面采用舒适的织物材料，饰以精致图案，灵感源自山地运动和铁人三项。鞋笼支撑系统，带来疾速外观。Air 缓震配置为鞋底增添点睛之笔，生动诠释这一突破性的对比设计风格，带来舒适体验。
笼式支撑
鞋面搭配耐穿塑料鞋笼，无论是探索户外还是前往街角商店，皆可提供出色支撑力和稳定性。
轻盈透气
织物鞋面契合足形，同时具备出色透气性能。
出色性能，舒适体验
后跟可视 Air 缓震配置起初专为提升运动表现而设计，塑就非凡舒适脚感。
其他细节
- 精致图案，塑就趣味外观
- 橡胶外底，带来出色抓地力与耐穿性
产品细节
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 黑/多色/白色/金桔黄
- 款式： DJ6418-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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