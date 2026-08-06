畅行户外，玩转街头。Nike Air Kukini SE 男子运动鞋将休闲外观与高科技风范巧妙融合。鞋面采用舒适的织物材料，饰以精致图案，灵感源自山地运动和铁人三项。鞋笼支撑系统，带来疾速外观。Air 缓震配置为鞋底增添点睛之笔，生动诠释这一突破性的对比设计风格，带来舒适体验。

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