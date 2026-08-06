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Nike Air Kukini SE 男子运动鞋 - 黑/多色/白色/金桔黄

Nike Air Kukini SE

男子运动鞋

¥899

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畅行户外，玩转街头。Nike Air Kukini SE 男子运动鞋将休闲外观与高科技风范巧妙融合。鞋面采用舒适的织物材料，饰以精致图案，灵感源自山地运动和铁人三项。鞋笼支撑系统，带来疾速外观。Air 缓震配置为鞋底增添点睛之笔，生动诠释这一突破性的对比设计风格，带来舒适体验。


  • 显示颜色： 黑/多色/白色/金桔黄
  • 款式： DJ6418-001

Nike Air Kukini SE

¥899

轻松穿脱

畅行户外，玩转街头。Nike Air Kukini SE 男子运动鞋将休闲外观与高科技风范巧妙融合。鞋面采用舒适的织物材料，饰以精致图案，灵感源自山地运动和铁人三项。鞋笼支撑系统，带来疾速外观。Air 缓震配置为鞋底增添点睛之笔，生动诠释这一突破性的对比设计风格，带来舒适体验。

笼式支撑

鞋面搭配耐穿塑料鞋笼，无论是探索户外还是前往街角商店，皆可提供出色支撑力和稳定性。

轻盈透气

织物鞋面契合足形，同时具备出色透气性能。

出色性能，舒适体验

后跟可视 Air 缓震配置起初专为提升运动表现而设计，塑就非凡舒适脚感。

其他细节

  • 精致图案，塑就趣味外观
  • 橡胶外底，带来出色抓地力与耐穿性

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 黑/多色/白色/金桔黄
  • 款式： DJ6418-001

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