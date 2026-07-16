Nike Air Liquid Max 男子运动鞋的诞生，不是为了迎合谁，而是为了突破创新。喜欢与否，由你决定。但无论如何，它都是脚感舒适非凡的 Nike Air Max 鞋款之一。得益于叠加于点载式 Air Max 缓震系统之上的嵌入式 Cushlon 中底，让你步伐顺畅，舒适平稳。如果你愿意试试，说不定就会爱上它。

显示颜色： 黑/浅军绿/白金色/金属银

款式： IQ7635-002