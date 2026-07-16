Nike Air Liquid Max 男子运动鞋并非为了说服谁而生，而是为了创新。你喜欢它吗？无论喜欢与否，这款鞋都是 Nike Air Max 系列中舒适非凡的鞋款之一。内嵌式 Cushlon 中底叠加于点载式 Air Max 系统之上，缔造顺畅的迈步体验。如果你愿意试穿，或许便会爱上。

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