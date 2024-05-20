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      Nike Air Max 1

      男子复古运动鞋

      ¥529
      ¥899
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      帆白/浅骨色/大学金/黑
      浅烟灰/薄雾灰蓝/芬蓝/芬蓝
      白色/黑/柔灰/岩板蓝
      油绿/帆白/黑/多色
      白色/浅中灰/大学红
      波罗的海蓝/铁架黑/帆白/芝麻棕
      山峰白/狼灰/白色/日蚀紫红
      山峰白/暗原子青/帆白/黑
      柔灰/闪电灰/椰奶色/浅灰
      胡桃黄/巴洛克棕/石灰色/赭黄
      煤黑/黑/金桔黄/蜜瓜绿
      运动香料红/队红/暗青绿/椰奶色
      金属银/浅桑葚红/椰奶色/灯草褐红
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      运动鞋先驱重磅登场！Nike Air Max 1 男子运动鞋从法国建筑中汲取设计灵感，深受运动界和时尚迷的追捧，是此系列起初搭载 Nike Air 的鞋款。疾速外观、经典缓震配置和经典波浪形挡泥片，令该鞋款自 1987 年以来一直占据先锋地位。

      • 显示颜色： 帆白/浅骨色/大学金/黑
      • 款式： FN7487-133

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